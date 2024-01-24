Корупційний скандал довкола родини Гринкевичів породив не тільки суспільне обурення, але й велику кількість мемів. Зокрема про Соню Морозюк та її невдалий роман з Романом Гринкевичем.

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Блогерки створили хіт про Морозюк

Українські блогерки Анастасія Марків і Наталія Чабан відреагували на скандальні події піснею. Вони висміяли Соню Морозюк, яка не хотіла знати, де бере гроші її коханий. У тексті дівчата згадують і про виставку картин художниці, яку міг оплатити її колишній наречений.

Де береш ти гроші, не хочу знати я. А я беру їх в тумбі із твого гаманця. Дорогі каблучки, брендові сумки, поїздки закордони і срібні ланцюжки. Де береш ти гроші, мені ти не кажи, а виставки картинок скоро оплати. Мого чоловіка накрило СБУ, а де ті гроші брались, я зовсім не ї...

– співають дівчата у своєму гумористичному хіті.

Блогерки не змогли не згадати про розрив художниці з Романом Гринкевичем: "Я залишаюсь Морозюк, а наречений мій то жук. А де я знала, що то є. І де він гроші ті бере". Наостанок Анастасія і Наталія долучаються до порівнянь Соні Морозюк з Оксаною Марченко.

Черговий тікток-хіт про Морозюк та Гринкевича: відео

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