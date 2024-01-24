Корупційний скандал довкола родини Гринкевичів породив не тільки суспільне обурення, але й велику кількість мемів. Зокрема про Соню Морозюк та її невдалий роман з Романом Гринкевичем.
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Блогерки створили хіт про Морозюк
Українські блогерки Анастасія Марків і Наталія Чабан відреагували на скандальні події піснею. Вони висміяли Соню Морозюк, яка не хотіла знати, де бере гроші її коханий. У тексті дівчата згадують і про виставку картин художниці, яку міг оплатити її колишній наречений.
Де береш ти гроші, не хочу знати я. А я беру їх в тумбі із твого гаманця. Дорогі каблучки, брендові сумки, поїздки закордони і срібні ланцюжки. Де береш ти гроші, мені ти не кажи, а виставки картинок скоро оплати. Мого чоловіка накрило СБУ, а де ті гроші брались, я зовсім не ї...
– співають дівчата у своєму гумористичному хіті.
Блогерки не змогли не згадати про розрив художниці з Романом Гринкевичем: "Я залишаюсь Морозюк, а наречений мій то жук. А де я знала, що то є. І де він гроші ті бере". Наостанок Анастасія і Наталія долучаються до порівнянь Соні Морозюк з Оксаною Марченко.
Черговий тікток-хіт про Морозюк та Гринкевича: відео
Останні новини про скандал
- Після кілька днів розшуку ДБР затримало Романа Гринкевича в Одесі. Його доставили до суду, де обрали запобіжний захід. Син скандального бізнесмена Ігоря Гринкевича, який теж підозрюється у корупції та шахрайстві, перебуватиме під вартою до 17 березня з можливістю застави розміром у 500 мільйонів гривень.
- У залі суду Роман Гринкевич не захотів говорити про Соню Морозюк, яка відмовилась від його пропозиції. "Не хочу коментувати все, що пов'язано з нею", – сказав Гринкевич.
- Тим часом у Києві поменшало муралів Соні Морозюк. Один з них облили червоною фарбою, інший зафарбували сірим. Раніше на ньому написали "Поверни вкрадене".