13-річного сина Слави Дьоміна звинуватили у крадіжці: як відреагував зірковий батько

Український ведучий Слава Дьомін поділився з шанувальниками повчальною історією. Чоловік розповів про спробу крадіжки свого сина Владислава.

Слава має доступ до рахунку свого сина, оскільки Влад має дитячу карту. Так, ведучий зміг відслідкувати історію списання грошей.

До слова Джерело любові й сили, – Святослав Вакарчук зворушив згадкою про своїх дітей

Чому сина Дьоміна звинуватили в крадіжці

За словами Слави, Влад зайшов перед школою до магазину, взяв потрібні йому продукти і пішов на касу. Хлопець почув звук, який свідчить про зняття коштів, та пішов у сторону виходу.

Однак, підлітка зупинив охоронець і зателефонував ведучому. Річ у тім, що в сина Дьоміна не вистачило грошей на рахунку, а той звук свідчив не про успішну оплату, а про скасування операції. Слава вважає це хорошим уроком для свого сина.

Дочку Полякової теж звинуватили в крадіжці на 7.5 тисяч гривень

У серпні 2023 року український бренд одягу звернувся до блогерки з пропозицією бартерної реклами. Після узгодження всіх деталей 22 серпня магазин відправив Марії одяг вартістю 7 570 гривень. Попри домовленість прорекламувати речі на своїй сторінці в соціальних мережах, блогерка цього не зробила.

Бренд вирішив надати ситуації розголосу після того, як Марія відвідала публічний захід у боді, який обіцяла прорекламувати.

Після публікації магазином відео, де він розповів всю ситуацію і показав скриншоти листування з Марією, вона публічно відреагувала. Блогерка заявила, що не змогла зробити рекламу через госпіталізацію.

Маша додала, що запропонувала бренду оплатити товар, втім, за словами Полякової, їй не надіслали реквізити ФОП, підчистили листування і не відповідали.

Водночас вже після публікації пояснення бренд зв'язався з дівчиною та надав їй платіжні реквізити. Своєю чергою Марія перерахувала суму, яку магазин зазначив у відео.



Маша Полякова надіслала магазину кошти / Скриншот з інстаграм-сторіс блогерки