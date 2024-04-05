Слава имеет доступ к счету своего сына, поскольку Влад имеет детскую карту. Так, ведущий смог отследить историю списания денег.

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Почему сына Демина обвинили в краже

По словам Славы, Влад зашел перед школой в магазин, взял нужные ему продукты и пошел на кассу. Парень услышал звук, который свидетельствует о снятии средств, и пошел в сторону выхода.

Однако, подростка остановил охранник и позвонил ведущему. Дело в том, что у сына Демина не хватило денег на счету, а тот звук свидетельствовал не об успешной оплате, а об отмене операции. Слава считает это хорошим уроком для своего сына.

Дочь Поляковой тоже обвинили в краже на 7.5 тысяч гривен

В августе 2023 года украинский бренд одежды обратился к блоггерше с предложением бартерной рекламы. После согласования всех деталей 22 августа магазин отправил Марии одежду стоимостью 7 570 гривен. Несмотря на договоренность прорекламировать вещи на своей странице в социальных сетях, блоггерша этого не сделала.

Бренд решил придать ситуацию огласке после того, как Мария посетила публичное мероприятие в боди, который обещала прорекламировать.

После публикации магазином видео, где он рассказал всю ситуацию и показал скриншоты переписки с Марией, она публично отреагировала. Блоггерша заявила, что не смогла сделать рекламу из-за госпитализации.

Маша добавила, что предложила бренду оплатить товар, впрочем, по словам Поляковой, ей не прислали реквизиты ФЛП, подчистили переписку и не ответили.

В то же время уже после публикации объяснений бренд связался с девушкой и предоставил ей платежные реквизиты. В свою очередь Мария перечислила сумму, которую магазин отметил в видео.



Маша Полякова прислала магазину средства / Скриншот из инстаграм-сторис блоггерши