Святослав Вакарчук вкрай рідко розповідає про особисте життя. Та днями розповів про те, що допомагає йому боротися з емоційним занепадом і складнощами.

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Святослав Вакарчук про сім'ю й дітей

Своїм "вічним антидепресантом" лідер "Океану Ельзи" назвав творчість. Саме вона дає сили йти вперед і реагувати на все адекватно. Але не тільки творчість відіграє важливу роль для співака.

Плюс у мене менш ніж за рік до повномасштабного вторгнення народився син, а під час вже великої війни донька. І це для мене таке джерело любові й сили. Творчість і діти, дружина, сім'я – це те, що тримає мій дух на двох стовпах, а третім стовпом є мої поїздки на фронт. Ці три речі роблять стійким мій психічний стан,

– зворушив Святослав Вакарчук.

Іншим людям Святослав Вакарчук порадив жити сьогодні. Не думати про вчорашній чи завтрашній день. Він вважає, що зациклення на минулому чи майбутньому – це програш.

Що відомо про особисте життя Святослава Вакарчука