Слава має доступ до рахунку свого сина, оскільки Влад має дитячу карту. Так, ведучий зміг відслідкувати історію списання грошей.

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Чому сина Дьоміна звинуватили в крадіжці

За словами Слави, Влад зайшов перед школою до магазину, взяв потрібні йому продукти і пішов на касу. Хлопець почув звук, який свідчить про зняття коштів, та пішов у сторону виходу.

Однак, підлітка зупинив охоронець і зателефонував ведучому. Річ у тім, що в сина Дьоміна не вистачило грошей на рахунку, а той звук свідчив не про успішну оплату, а про скасування операції. Слава вважає це хорошим уроком для свого сина.

Дочку Полякової теж звинуватили в крадіжці на 7.5 тисяч гривень

У серпні 2023 року український бренд одягу звернувся до блогерки з пропозицією бартерної реклами. Після узгодження всіх деталей 22 серпня магазин відправив Марії одяг вартістю 7 570 гривень. Попри домовленість прорекламувати речі на своїй сторінці в соціальних мережах, блогерка цього не зробила.

Бренд вирішив надати ситуації розголосу після того, як Марія відвідала публічний захід у боді, який обіцяла прорекламувати.

Після публікації магазином відео, де він розповів всю ситуацію і показав скриншоти листування з Марією, вона публічно відреагувала. Блогерка заявила, що не змогла зробити рекламу через госпіталізацію.

Маша додала, що запропонувала бренду оплатити товар, втім, за словами Полякової, їй не надіслали реквізити ФОП, підчистили листування і не відповідали.

Водночас вже після публікації пояснення бренд зв'язався з дівчиною та надав їй платіжні реквізити. Своєю чергою Марія перерахувала суму, яку магазин зазначив у відео.



Маша Полякова надіслала магазину кошти / Скриншот з інстаграм-сторіс блогерки