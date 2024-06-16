Слава Дьомін неочікувано заговорив про стосунки з Ксенією Мішиною

Ведучому Славі Дьоміну приписували роман з акторкою Ксенією Мішиною. Шоумен зізнався, чи насправді має роман з нею.

У квітні цього року Слава вперше за довгий час натякнув на нові стосунки. Він опублікував фото, на якому тримає жіночу руку.

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У 2023 році зірок доволі часто бачили разом під час спільних прогулянок. До того ж вони ділилися з шанувальниками фото, на яких проводили час у компанії одне одного.

Втім, тепер Дьомін розповів, що не має нічого спільного з Мішиною. Однак, шоумен вирішив не коментувати своєї нинішнє особисте життя.

Я відповім так: із Ксенією Мішиною нас уже нічого не пов'язує. Цього буде достатньо. Щодо нинішніх стосунків, я поки не готовий про це говорити,

– підкреслив Слава.

Слава Дьомін: що відомо про особисте життя ведучого