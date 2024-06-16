В апреле этого года Слава впервые за долгое время намекнул на новые отношения. Он опубликовал фото, на котором держит женскую руку.
К слову Влюбленный, как никогда раньше, – Антон Савлепов рассекретил свою новую девушку
В 2023 году звезд довольно часто видели вместе во время совместных прогулок. К тому же они делились с поклонниками фото, на которых проводили время в компании друг друга.
Впрочем, теперь Демин рассказал, что не имеет ничего общего с Мишиной. Однако, шоумен решил не комментировать свою нынешнюю личную жизнь.
Я отвечу так: с Ксенией Мишиной нас уже ничего не связывает. Этого будет достаточно. Относительно нынешних отношений, я пока не готов об этом говорить,
– подчеркнул Слава.
Слава Демин: что известно о личной жизни ведущего
- Более двух лет назад он сообщил о разрыве с женой Ксенией. Впрочем, пара не развелась официально.
- Ведущий с экс-возлюбленной воспитывает общего сына.
- Впоследствии оказалось, что шоумен пригласил на романтическую встречу одну из участниц шоу "Холостяк", но девушка отказалась.
- Поклонники уже рассуждают о том, кто может быть новой избранницей Демина, но ни одно предположение не кажется правильным. Более того, вполне вероятно, что Слава может встречаться с непубличной личностью.