Втім, це не єдині зміни в житті артиста. Нещодавно співак створив сольний проєкт SAVLEPOV, в якому хоче розкрити справжнього себе.

Цікаво Василь Вірастюк офіційно розлучився: фото з новою коханою

Савлєпов присвятив серію фото своєму 36-річчю. На останній світлині виконавець показався з дівчиною, яка ніжно цілує його в щоку. Водночас Антон не став розкривати імені обраниці, але потрохи відкриває завісу особистого життя.



Антон Савлєпов з обраницею / Фото з інстаграму співака

Так, артист зізнався, що його кохана надихає на написання нової музики. За словами співака, він обожнює любити, оскільки це є основою його світосприйняття.

Якщо чесно, я зараз украй закоханий, як ніколи раніше. Тому, можливо, і музика в мене така відверта. Як сказав мій друг Вася Байдак, коли послухав мою пісню: "Ну ти й хтива тварина". Я з ним згоден,

– підкреслив Савлєпов.

Антон Савлєпов про особисте життя: дивіться відео онлайн

Що відомо про сольну кар'єру Антона Савлєпова