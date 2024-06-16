У квітні цього року Слава вперше за довгий час натякнув на нові стосунки. Він опублікував фото, на якому тримає жіночу руку.
До слова Закоханий, як ніколи раніше, – Антон Савлєпов розсекретив свою нову дівчину
У 2023 році зірок доволі часто бачили разом під час спільних прогулянок. До того ж вони ділилися з шанувальниками фото, на яких проводили час у компанії одне одного.
Втім, тепер Дьомін розповів, що не має нічого спільного з Мішиною. Однак, шоумен вирішив не коментувати своєї нинішнє особисте життя.
Я відповім так: із Ксенією Мішиною нас уже нічого не пов'язує. Цього буде достатньо. Щодо нинішніх стосунків, я поки не готовий про це говорити,
– підкреслив Слава.
Слава Дьомін: що відомо про особисте життя ведучого
- Понад два роки тому він повідомив про розрив з дружиною Ксенею. Втім, пара не розлучилася офіційно.
- Ведучий з екскоханою виховує спільного сина.
- Згодом виявилося, що шоумен запросив на романтичну зустріч одну з учасниць шоу "Холостяк", але дівчина відмовилася.
- Прихильники вже міркують про те, хто може бути новою обраницею Дьоміна, але жодне припущення не видається правильним. Ба більше, цілком ймовірно, що Слава може зустрічатися з непублічною особою.