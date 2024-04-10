Людина не думає, – продюсер Полякової вперше прокоментував скандал навколо "роману" з Міцкевичем

Влад Міцкевич кілька разів звинувачував Михайла Ясинського у тому, що той перешкоджав його роботі. Продюсер вперше висловився про скандал навколо своєї підопічної Олі Полякової.

На думку продюсера Михайла Ясинського, тема навколо скандалу з Міцкевичем вже вичерпана. Однак він поділився кількома думками з приводу "таємного роману".

Дивіться також Міцкевич вперше розповів про розмову з чоловіком Полякової після заяви про "таємний" роман

Продюсер Полякової про скандал з Міцкевичем

На запитання Слави Дьоміна про те, чи хотів Влад Міцкевич пропіарити свою пісню, Ясинський відповів: ця спроба була марною. Адже його трек "Королева" зібрав за тиждень трохи більш як 9 тисяч прослуховувань. Це означає, що кухар більше втратив, аніж отримав.

Що отримала ця людина і що вона втратила? Вона втратила дружні стосунки з людиною, яка йому довіряла, вона втратила певні репутаційні активи. Що вона отримала, ну не багато чого, скоріш це був невдалий крок для особистого піару, дуже такий брутальний, на мій погляд, не красивий і не чоловічий. Заради чого ти пожертвував дружніми відносинами з людиною, яка тобі довіряла?

– підкреслив Михайло.

На думку Ясинського, Влад Міцкевич підкупив Олю Полякову своїми амбіціями та бажанням працювати. Адже таких людей зараз мало. Але чоловік виявився швидше "хайпожером".

"Я цю людину дуже погано знаю, тому що моя спроба побудувати з ним якісь робочі відносини закінчилася дуже швидко. У нашому бізнесі амбітні люди це круто, люди, які готові працювати не за зарплату, а за якусь ціль, які налаштовані на роботу, для яких немає нормованого графіка, які енергійні, креативні. Але такі люди, це рідкість і знайти таких людей, це везіння. І це в принципі створило таку хибну уяву в Олі стосовно цієї людини", – сказав продюсер.

Михайло Ясинський розповів, що ідеєю було Міцкевича знімати тіктоки для Полякової. Сааме він створив відео, де Оля танцює на тлі меморіалу Голодомору. Це викликало зрозумілий хейт у мережі.

Останній, той випадок, коли побудувати роботу було, на жаль, дуже складно, коли людина відповідає нібито за тікток відео і знімає відео на фоні меморіалу Голодомору з танцювальною піснею і потім іде дуже… Це був справжній хейт. Коли ти не розумієш, що так не роблять. Людина не думає,

– підкреслив продюсер.

Чому Міцкевич казав про "роман" з Поляковою