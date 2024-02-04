Відомо, що чимало музичних критиків слідкують за Національним відбором на Євробачення у різних країнах світу. Тож Бронсон не став винятком.
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Фред Бронсон сказав, кого підтримує з українського Нацвідбору-2024
За словами відомого американського експерта, його вразила саме пісня MЕLOVIN – Dreamer. Він вважає, що ця композиція гідна, аби представляти Україну на Євробаченні-2024. Фред оцінив як слова й музику, так і номер виконавця.
Я не раз прослухав пісню Dreamer і вважаю, що це переможець, оскільки це чудова пісня! Текст чудовий, музика чудова, продакшн вражає! Я уявляю її на сцені, хоча мені ще не пощастило побачити номер, в моїй уяві я вже це зробив,
– сказав він.
До того ж Бронсон зазначив, що співак виграв популярні українські співочі проєкти. На думку журналіста, MЕLOVIN має всі шанси перемогти на міжнародному конкурсі в Мальме.
Я думаю, що MЕLOVIN вже переможець – він виграв "Х-фактор", шоу "Маска" і може принести Україні її четверту перемогу на Євробаченні. Так що я дійсно впевнений у пісні, у виконавці й у шансах на конкурсі,
– висловився експерт.
Сам співак вже помітив та відреагував на таку високу оцінку свого виступу американського продюсера. Він поширив ролик Бронсона з підписом: "Я в захваті від такої високої оцінки. А ви?".
Прихильники MЕLOVIN не забаралися й повністю підтримали думку, озвучену експертом. Вони вважають, що артист справді гідний представляти Україну в Швеції.
- "Пишаємося".
- "Мене переповнює гордість за тебе. Просто вау".
- "Як же ми згодні з цією оцінкою! Це істина, пісня з таким переможним вайбом".
- "Його слова та Богу у вуха!".
- "Дуже приємно кожному співаку здобути прихильність от єврофанів. Але отримати такий відгук від професіонала – це визнання таланту та професіоналізму MЕLOVIN".
Що кажуть букмекери
- На думку букмекерів, найбільші шанси на перемогу у Нацвідборі-2024, мають Alyona Alyona та Jerry Heil. Ймовірність того, що виконавиці поїдуть представляти Україну на Євробачення, є 64%. Тоді як на співака MЕLOVIN ставлять наразі 10%. У трійку фаворитів букмекерів входить й артистка ANKA з ймовірністю поїхати на Євробачення – 6%.
- Цікаво, що після фіналу Нацвідбору, різко зросли ставки на Україну в рейтингу. Зараз шанс, що Україна переможе на міжнародному пісенному конкурсі, є 15%. Також у трійку лідерів, за прогнозами букмекерів, увійшла Велика Британія та Італія з 9% та 7% відповідно.