Відомо, що чимало музичних критиків слідкують за Національним відбором на Євробачення у різних країнах світу. Тож Бронсон не став винятком.

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За словами відомого американського експерта, його вразила саме пісня MЕLOVIN – Dreamer. Він вважає, що ця композиція гідна, аби представляти Україну на Євробаченні-2024. Фред оцінив як слова й музику, так і номер виконавця.

Я не раз прослухав пісню Dreamer і вважаю, що це переможець, оскільки це чудова пісня! Текст чудовий, музика чудова, продакшн вражає! Я уявляю її на сцені, хоча мені ще не пощастило побачити номер, в моїй уяві я вже це зробив,

– сказав він.

До того ж Бронсон зазначив, що співак виграв популярні українські співочі проєкти. На думку журналіста, MЕLOVIN має всі шанси перемогти на міжнародному конкурсі в Мальме.

Я думаю, що MЕLOVIN вже переможець – він виграв "Х-фактор", шоу "Маска" і може принести Україні її четверту перемогу на Євробаченні. Так що я дійсно впевнений у пісні, у виконавці й у шансах на конкурсі,

– висловився експерт.

Сам співак вже помітив та відреагував на таку високу оцінку свого виступу американського продюсера. Він поширив ролик Бронсона з підписом: "Я в захваті від такої високої оцінки. А ви?".

Прихильники MЕLOVIN не забаралися й повністю підтримали думку, озвучену експертом. Вони вважають, що артист справді гідний представляти Україну в Швеції.

"Пишаємося".

"Мене переповнює гордість за тебе. Просто вау".

"Як же ми згодні з цією оцінкою! Це істина, пісня з таким переможним вайбом".

"Його слова та Богу у вуха!".

"Дуже приємно кожному співаку здобути прихильність от єврофанів. Але отримати такий відгук від професіонала – це визнання таланту та професіоналізму MЕLOVIN".

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