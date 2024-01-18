Після того, як учасники фіналу українського Нацвідбору представили свої пісні, шанси на перемогу в України зросли. Про це свідчить реакція букмекерів.

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Україна в лідерах прогнозів щодо Євробачення

Аналітики вважають, що наразі в України найбільше шансів на перемогу – 8%. У трійку лідерів також увійшла Велика Британія та Італія з 8% та 6% відповідно. До речі, Велику Британію представить відомий співак Olly Alexander.

До п'ятірки лідерів змогли потрапити Швеція та Ізраїль.



Десятка лідерів / Скриншот з сайту

Зауважимо, що не всі країни ще обрали свого представника та конкурсну пісню. Тому прогнози букмекерів можуть кардинально змінитися вже перед Євробаченням.

Як букмекери оцінили український Нацвідбір

Букмекери вважають, що лідерами серед учасників фіналу Національного відбору на Євробачення в Україні є alyona alyona & Jerry Heil. Ймовірність їхньої перемоги – 54%.

У списку фіналістів наступним є MELOVIN з піснею Dreamer – його шанси на перемогу становлять 17%. До трійки лідерів також увійшла Anka з піснею Palala. 8% – така ймовірність її успіху у фіналі Нацвідбору, що відбудеться 3 лютого.