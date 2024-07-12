Справжнє імʼя співачки – Катерина Кондратенко. У віці 8 років вона випадково потрапила на телебачення у 1986 році під час одного концерту, де виступала. Тоді дівчина відчула, як до "її крові потрапив вірус сцени". У 1992 році Катя отримала гран-прі в одному пісенному конкурсі. Там співачка знайшла свого майбутнього композитора та наставника Сергія Сметаніна. Детальніше про життя виконавиці та де вона зараз – читайте в матеріалі Show 24.

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Співоча кар'єра та особисте життя

Справжню популярність Катя здобула завдяки перемозі на фестивалі "Червона рута" у 1996 році.

Катя Chilly – Червона рута (1997): дивіться відео онлайн

У 1997-1999 роках співачка випустила перший альбом "Русалки In Da House" і заявила про себе не тільки в країнах Європи, а й у США та Близькому Сході. У березні 2001 року Kaтя Chilly виступила з концертною програмою в Лондоні, де дала понад 40 концертів. Виступи артистки навіть транслювалися в прямому етері на каналі BBC.

У 2003 році виконавиця разом із лідером гурту "Тартак" Сашком Положинським випустили хіт під назвою "Понад хмарами".

Тартак feat. Катя Chilly — Понад Хмарами: дивіться відео онлайн

У наступні роки співачка випустила ще один альбом. У 2008 році Катя вирішує створити гурт Katya Chilly з іншими музикантами. За два роки виконавиця поглибилася в роботу над сольним акустичним матеріалом і стала все рідше з'являтися на публіці.

Жінка була заміжня за музиканта Олексія Боголюбова. У 2013 році в пари народився син Світозар. Однак майже одразу після народження первістка, шлюб розпався. Співачка розповідала, що це чоловік покинув сім'ю.

Катя Chilly з сином / Фото з інстаграму співачки

До слова, сама зірка не вживає м'яса, риби, яєць та продуктів із дріжджів. Її син також не пробував продуктів зі згаданого переліку, адже Катя переконана, що саме завдяки цьому підходу Світозар не хворіє.

У 2017 році співачка знову голосно заявила про себе, коли прийшла на проєкт "Голос країни". Вона розвернула крісла чотирьох суддів, однак не планувала продовжувати брати участь у шоу.

Katya Chilly – Світлиця: дивіться відео онлайн

Але суддівський склад переконав її обрати когось собі з наставників і продовжувати співати на шоу. Катя обрала команду Тіни Кароль, однак перемогу в проєкті так і не здобула.

У 2020 році виконавиця взяла участь у Нацвідборі на Євробачення із піснею "Піч". Однак їй забракло глядацьких голосів, щоб пройти далі.

Katya Chilly – Піч/Pich: дивіться відео онлайн

Згодом виявилось, що співачка неодноразово подавала заявки на участь у Нацвідборі, але не потрапляла навіть до списку фіналістів. Вона також висловила претензії до музичного продюсера Дмитра Шурова, а її шанувальники посипали невдоволені коментарі та повідомлення на сторінки шоу.

Де зараз Катя Chilly

У соцмережах зірка неактивна. Майже нічого не публікує із буденного життя, а тільки зрідка ділиться творчістю. Під час повномасштабного вторгнення співачка та її проєкт Katya Chilly Group 432гц час від часу дають концерти.

У січні цього року співачка випустила альбом "Сон", матеріали до якого були створені у 1999-2002 роках.

Катя навіть виступила на одній сцені з грузинською співачкою Ніно Катамадзе.

А от що зараз коїться в особистому житті зірки, як вона планує далі розвивати кар'єру та які плани будує – наразі невідомо. Можливо, незабаром настане момент, коли зірка захоче відверто поділитись своїми думками та почуттями.