Артист висловився стосовно повномасштабного вторгнення. Також музикант порівняв своє життя в Білорусі та в Україні.

Цікаво Зрадниця Повалій назвала війну "порятунком" і розповіла про таємні листи від українців

Серьога перед початком вторгнення виїхав до Мінська разом з двома синами. Цікаво, що своїй ексдружині Поліні Ололо він заявив, що згодом повернеться, але обіцянки так і не дотримався.

Як зазначив репер, йому не подобалося оточення, в якому зростали його діти. Тому чоловік вирішив переїхати з синами назавжди до Білорусі.

Я розумію, що тут йдеться про вибір цінностей, про те, в якій картині світу вони будуть дорослішати. І вибір там між відповідальним підходом і підходом, де не так багато відповідальності, між патріотичним і ліберальним. Я не хотів би, щоб моїх синів виховували нацисти. І тому ми домовилися з їхньою мамою, що я буду їх виховувати,

– підкреслив музикант.

За словами артиста, він нібито передбачив війну, через що і виїхав до рідної Білорусі. Втім, повномасштабне вторгнення Серьога неодноразово назвав "СВО", що тільки довело його проросійську позицію.

Нагадаємо, репер також заявляв, що війна мала б колись розпочатися, оскільки "в Україні живуть російські люди". Ба більше, він впевнений, що СРСР розформували необґрунтовано. Тоді як на Заході живуть "поневолені народи", яких треба "звільнити".