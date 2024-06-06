Сергій Жадан долучився до ЗСУ: перші кадри співака у військовій формі

Відомий український письменник та рок-музикант Сергій Жадан повідомив, що вступив до лав Збройних сил України. Він вже навіть розсекретив, де саме служить.

Зауважимо, що раніше мережею вже ходили чутки, що Жадан приєднається до складу українського війська. Водночас артист вперше сам це офіційно підтвердив.

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Він опублікував світлину у військовій формі та поділився, що долучився до лав 13 бригади НГУ "Хартія".

Проходжу вишкіл. Служу українському народу,

– зазначив артист.

Зауважимо, що раніше Тімоті Снайдер виступив проти мобілізації Сергія Жадана. На його думку, письменник мав би брати до рук Нобеля, а не зброю.

Мене засмучує, що відсутність підтримки США дозволяє Росії розширювати зону терору і наражає його та мільйони українців на небезпеку. Сергій працює над підтримкою солдатів з самого початку війни, а зараз записався в армію. Він має мужність робити це, тоді як ми не можемо надати допомогу,

– зазначав історик.

Хто ще з українських зірок нещодавно вступив у військо