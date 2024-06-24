Сергій дотепно пожартував з висвітлення його проведення часу під час служби. Шанувальники Жадана також приєдналися до нього.

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Музикант опублікував пост, де показав заголовок зі ЗМІ. Там написано, що Сергія побачили в одному з харківських закладів. Письменник запевнив прихильників, що, напевно, погано маскується.

Хроніки Нарнії-2. По ходу, проблеми з маскуванням,

– написав Жадан.

Прихильники Сергія не забарилися з коментарями цієї ситуації. Вони жартома почали радити йому придбати маскувальну сітку та фарби, які б приховали його обличчя від сторонніх.

Водночас лідер гурту "Бумбокс", Андрій Хливнюк, також відповів Жадану на його жарт. Співак, який теж служить у ЗСУ, згадав про свої концерти за кордоном.

"А Хливнюк в Америці воює", — поділився фронтмен "Бумбокс".

Сергій прокоментував і жарт Андрія, запитавши за кого той воює – "Північ чи Південь".

Що відомо про службу Сергія Жадана