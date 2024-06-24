Сергій дотепно пожартував з висвітлення його проведення часу під час служби. Шанувальники Жадана також приєдналися до нього.
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Музикант опублікував пост, де показав заголовок зі ЗМІ. Там написано, що Сергія побачили в одному з харківських закладів. Письменник запевнив прихильників, що, напевно, погано маскується.
Хроніки Нарнії-2. По ходу, проблеми з маскуванням,
– написав Жадан.
Прихильники Сергія не забарилися з коментарями цієї ситуації. Вони жартома почали радити йому придбати маскувальну сітку та фарби, які б приховали його обличчя від сторонніх.
Водночас лідер гурту "Бумбокс", Андрій Хливнюк, також відповів Жадану на його жарт. Співак, який теж служить у ЗСУ, згадав про свої концерти за кордоном.
"А Хливнюк в Америці воює", — поділився фронтмен "Бумбокс".
Сергій прокоментував і жарт Андрія, запитавши за кого той воює – "Північ чи Південь".
Що відомо про службу Сергія Жадана
- 6 червня Сергій Жадан повідомив, що мобілізувався до Нацгвардії. Він показав фото у військовій формі та розповів, що служитиме у 13-й окремій бригаді "Хартія".
- Водночас письменник зазначив, що давно готувався до вступу у Сили оборони. Взимку цього року він разом з учасниками гурту "Жадан і Собаки" пройшов ВЛК.
- Музиканти обрали "Хартію" саме тому, що вони постійно опікувалися забезпеченням бригади.
- До того ж "Хартію" поповнило ще двоє учасників гурту. Це Євген Турчинов і Олександр Меренчук.