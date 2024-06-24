Сергей остроумно пошутил по освещению его времяпрепровождения во время службы. Поклонники Жадана также присоединились к нему.

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Музыкант опубликовал пост, где показал заголовок из СМИ. Там написано, что Сергея увидели в одном из харьковских заведений. Писатель заверил сторонников, что, наверняка, плохо маскируется.

Хроники Нарнии-2. По ходу, проблемы с маскировкой,

– написал Жадан.

Сторонники Сергея не замедлили с комментариями этой ситуации. Они в шутку начали советовать ему приобрести маскировочную сетку и краски, которые бы скрыли его лицо от посторонних.

В то же время лидер группы "Бумбокс", Андрей Хлывнюк, также ответил Жадану на его шутку. Певец, который тоже служит в ВСУ, вспомнил о своих концертах за рубежом.

"А Хлывнюк в Америке воюет", – поделился фронтмен "Бумбокс".

Сергей прокомментировал и шутку Андрея, спросив за кого тот воюет – "Север или Юг".

Что известно о службе Сергея Жадана