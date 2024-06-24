Сергей остроумно пошутил по освещению его времяпрепровождения во время службы. Поклонники Жадана также присоединились к нему.
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Музыкант опубликовал пост, где показал заголовок из СМИ. Там написано, что Сергея увидели в одном из харьковских заведений. Писатель заверил сторонников, что, наверняка, плохо маскируется.
Хроники Нарнии-2. По ходу, проблемы с маскировкой,
– написал Жадан.
Сторонники Сергея не замедлили с комментариями этой ситуации. Они в шутку начали советовать ему приобрести маскировочную сетку и краски, которые бы скрыли его лицо от посторонних.
В то же время лидер группы "Бумбокс", Андрей Хлывнюк, также ответил Жадану на его шутку. Певец, который тоже служит в ВСУ, вспомнил о своих концертах за рубежом.
"А Хлывнюк в Америке воюет", – поделился фронтмен "Бумбокс".
Сергей прокомментировал и шутку Андрея, спросив за кого тот воюет – "Север или Юг".
Что известно о службе Сергея Жадана
- 6 июня Сергей Жадан сообщил, что мобилизовался в Нацгвардию. Он показал фото в военной форме и рассказал, что будет служить в 13-й отдельной бригаде "Хартия".
- В то же время писатель отметил, что давно готовился к вступлению в Силы обороны. Зимой этого года он вместе с участниками группы "Жадан и Собаки" прошел ВЛК.
- Музыканты выбрали "Хартию" именно потому, что они постоянно занимались обеспечением бригады.
- К тому же "Хартию" пополнило еще двое участников группы. Это Евгений Турчинов и Александр Меренчук.