Будьте реально обережними, – Сергій Танчинець відверто розповів про погіршення самопочуття

Соліст гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець повідомив про погіршення стану здоров'я. Артист припустив, що могло стати причиною виникнення проблем з його самопочуттям.

Також співак попросив шанувальників берегти своє здоров'я. Як виявилося, виконавцеві було зле під час останнього його виступу.

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Сергій розповів, що його самопочуття різко погіршилося. Танчинець припустив, що причиною цьому міг стати кондиціонер, яким активно користується влітку.

Хотів сказати одне – будьте реально обережними з цими кондиціонерами. Те, що воно не ок для електромережі – це одне. Але як воно не ок для здоров'я,

– зізнався співак.

Ба більше, виявляється, що у такому стані соліст виступав на концерті. Тому артист попросив фанатів дбати про своє здоров'я.

Працював концерт з нежитем, з температурою і шаленою втомою. Тож бережіть себе,

– закликав Танчинець.

Виконавець опублікував світлину, на якій щиро посміхається. До кадру чоловік над своєю головою додав зображення кондиціонера.



Сергій Танчинець про погіршення самопочуття / Скриншот з інстаграм-сторіс

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