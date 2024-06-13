До того ж артистка зізналася, як проявляються симптоми захворювання під час співу. За словами Селін, одного разу вона зламала собі ребра через спазми м'язів.

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Виявляється, у лікарів пішло 10 років на те, щоб діагностувати хворобу зірки. Протягом цього часу Селін страждала від сильного болю, від якого рятувалася ліками. Втім, згодом Діон звикла до них, і таблетки більше не приносили бажаного ефекту.

Через це їй довелося збільшувати дозу препарату, що, як вона пізніше дізнається, могло її вбити. Зазвичай жінка приймала 20 міліграмів ліків, але їй цього згодом перестало вистачати для зменшення болю.

Я приймала, наприклад, перед виступом 20 міліграмів. В якийсь момент моє тіло звикло до нього. 20, 30, 40 міліграмів. Це розслабляло моє тіло. Однак, потім ти звикаєш і це більше не працює,

– зізналася поп-зірка.

Ба більше, колись артистка почала приймати щоденно 90 міліграмів знеболювального препарату. Артистка тоді не розуміла, що могла розпрощатися з життям.

Що відомо про хворобу Селін Діон