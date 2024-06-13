К тому же артистка призналась, как проявляются симптомы заболевания во время пения. По словам Селин, однажды она сломала себе ребра из-за спазмов мышц.
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Оказывается, у врачей ушло 10 лет на то, чтобы диагностировать болезнь звезды. В течение этого времени Селин страдала от сильной боли, от которой спасалась лекарствами. Впрочем, со временем Дион привыкла к ним, и таблетки больше не приносили желаемого эффекта.
Из-за этого ей пришлось увеличивать дозу препарата, что, как она позже узнает, могло ее убить. Обычно женщина принимала 20 миллиграммов лекарства, но ей этого со временем перестало хватать для уменьшения боли.
Я принимала, например, перед выступлением 20 миллиграммов. В какой-то момент мое тело привыкло к нему. 20, 30, 40 миллиграммов. Это расслабляло мое тело. Однако, потом ты привыкаешь и это больше не работает,
– призналась поп-звезда.
Более того, когда-то артистка начала принимать ежедневно 90 миллиграммов обезболивающего препарата. Артистка тогда не понимала, что могла распрощаться с жизнью.
Что известно о болезни Селин Дион
- В декабре 2022 года она узнала о своем диагнозе – синдром мышечной скованности. Селин сразу начала работать с врачами над решением этой проблемы.
- Однако, очень быстро заболевание добралось до голосовых мышц. Дион уже не могла петь так, как раньше. Из-за этого был перенесен ее весенний тур 2023 – 2024.
- В сентябре 2023 года, сестра певицы рассказала, что синдром вызывает судороги во всех мышцах. Тогда стало известно, что болезнь – неизлечима.
- Селин рассказала, что пять дней в неделю проходит терапию. В то же время она надеется, что с помощью научных исследований, врачи смогут вылечить эту болезнь.
- Также исполнительница поделилась, что когда поет, то чувствует сильное давление на гортань, которое сравнила с удушением.