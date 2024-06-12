Телезірка Гейл Кінг повідомила, що Опра Вінфрі потрапила до лікарні. Причиною стали проблеми знаменитості зі шлунком.

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70-річну ведучу госпіталізували через зневоднення. Їй поставили крапельницю. За словами подруги Опри Вінфрі, після процедур з нею все буде гаразд. Та наразі невідомо, у якому стані зараз шоувумен.

У неї була якась хвороба шлунку, шлунковий грип. Її нудило та мучила діарея. Я не буду надто відвертою, але вона опинилася в лікарні зі зневодненням. Їй зробили крапельницю, тому це було дуже серйозно,

– розповіла Гейл Кінг.

Раніше було відомо про схуднення Опри Вінфрі

Американська ведуча та акторка п'ять місяців тому розповіла про те, що вживає препарат для схуднення. Її вага часто змінювалась до цього.

"Це дуже особиста тема для мене і для сотень мільйонів людей, які постраждали по всьому світу, які роками боролися з вагою та ожирінням", – розповідала Опра Вінфрі.

Ведуча була відвертою щодо різноманітних способів, які вона використовувала для свого схуднення. Ходили чутки про те, що зірка приймає Ozempic, ліки проти діабету, які за чутками вживають чимало голлівудських знаменитостей.

Щодо проблем зі здоров'ям, у 2021 році Опра Вінфрі перенесла операцію на коліні. Після цього у неї була реабілітація, що допомогла набути кількох здорових звичок. Вона багато ходила пішки та пила достатню кількість води.