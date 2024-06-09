До того ж Селін поділилася, що готова розповісти світові про свої страждання і боротьбу. Також Діон висловила шалену любов до життя.

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Виконавиця розповіла, що хвороба сильно заважає її музичній творчості. Коли жінка співає, то відчуває сильний тиск на гортань, який порівняла з удушенням.

За словами Селін, одного разу вона зламала собі ребра через спазми м'язів. Як виявилося, це цілком можливо, про що зірка навіть подумати не могла.

Судоми можуть проявлятися і в черевній порожнині, хребті або ребрах. Коли я згинаю ноги, вони залишаються в цьому ж положенні, або коли я готую, мої пальці та руки стають у певне положення, яке ти не можеш розблокувати,

– підкреслила Селін.

Селін Діон про симптоми своєї хвороби: дивіться відео онлайн

До того ж розкрилися деталі боротьби з невиліковним захворюванням. Був момент, коли вона ледь не розпрощалася з життям.

Зараз Селін набагато краще, але в якийсь момент вона ледь не померла. Це те, що вона сказала. Це був страшний час,

– заявила журналістка Хода Котб.

Що відомо про хворобу Селін Діон