До того ж Селін поділилася, що готова розповісти світові про свої страждання і боротьбу. Також Діон висловила шалену любов до життя.
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Виконавиця розповіла, що хвороба сильно заважає її музичній творчості. Коли жінка співає, то відчуває сильний тиск на гортань, який порівняла з удушенням.
За словами Селін, одного разу вона зламала собі ребра через спазми м'язів. Як виявилося, це цілком можливо, про що зірка навіть подумати не могла.
Судоми можуть проявлятися і в черевній порожнині, хребті або ребрах. Коли я згинаю ноги, вони залишаються в цьому ж положенні, або коли я готую, мої пальці та руки стають у певне положення, яке ти не можеш розблокувати,
– підкреслила Селін.
Селін Діон про симптоми своєї хвороби: дивіться відео онлайн
До того ж розкрилися деталі боротьби з невиліковним захворюванням. Був момент, коли вона ледь не розпрощалася з життям.
Зараз Селін набагато краще, але в якийсь момент вона ледь не померла. Це те, що вона сказала. Це був страшний час,
– заявила журналістка Хода Котб.
Що відомо про хворобу Селін Діон
- Про свій діагноз – синдром м'язової скутості – співачка дізналася у грудні 2022 року. Селін одразу почала працювати з лікарями над розв'язанням цієї проблеми.
- Однак, хвороба дісталася до голосових м'язів. Діон вже не могла співати так, як раніше. Через це було перенесено її весняний тур 2023 – 2024.
- У вересні 2023 року, сестра співачки розповіла, що синдром спричиняє судоми в усіх м'язах. Тоді стало відомо, що хвороба – невиліковна.
- Згодом Селін поділилася, що п'ять днів на тиждень проходить терапію. Також артистка сподівається, що за допомогою наукових досліджень, фахівці знайдуть спосіб вилікувати цю хворобу.