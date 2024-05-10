Звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый впервые показался на фото после ранения

Звезда "Лиги смеха" и военный Виктор Розовый впервые после тяжелого ранения вышел на связь. Он рассказал о своем состоянии и поделился своим фото.

Юморист и военнослужащий 3 ОШБр Виктор Розовый опубликовал первое фото в инстаграм-сториз. Он сообщил, что впереди его ждет долгая реабилитация.

К слову Даниэль Салем показал редкие кадры с выполнения боевого задания на передовой: эмоциональное видео

Виктор Розовый восстанавливается после ранения

Защитник впервые вышел на связь после новостей тяжелое ранение. Он показал свое свежее фото, вероятно, из больницы.

Вырулил. Ну еще есть очень много реабилитационной работы, но худшее и самое страшное позади. Теперь буду вы**ываться, что проливал кровь за эту страну,

– высказался Виктор Розовый.



Виктор Розовый / Фото из инстаграм-сториз

Что известно о состоянии юмориста