Жена звезды "Лиги смеха" рассказала о его состоянии после ранения: где сейчас Виктор Розовый

Военнослужащий и юморист Виктор Розовый восстанавливается после тяжелого ранения. Его жена сообщила, где сейчас боец и что известно о его состоянии.

Ольга Розова в инстаграм-сториз опубликовала новую информацию о Викторе, который получил ранение около месяца назад. Звезда "Лиги смеха" перенес сложную операцию, а сейчас нуждается в покое и реабилитации.

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Жена Розового о его состоянии

Жена защитника рассказала о том, что сейчас Виктор Розовый находится в Украине. Нужно дождаться разрешения врачей выезжать за границу.

Сейчас Виктор восстанавливается в Украине, пока врачи не позволят дальнейших транспортировок за границу. Спасибо всем за вопросы в директ, и отвечать каждому возможности нет. Это все, что можем рассказать на сейчас. Берегите себя,

– написала Ольга Розова.



Жена Виктора Розового о его состоянии / Фото из инстаграм-сториз

Также жена Виктора сообщила, что банка со средствами, которые собирают для бойца, до сих пор активна. С нее сняли более 1 миллиона 446 тысяч гривен, чтобы приобрести приборы ночного видения для бойцов 2 роты противотанкового батальона 3 ОШБр. Ведь защитники из 2 и 3 роты первыми оказали Виктору первичную помощь.



Жена Виктора Розового передала часть средств для 2 роты 3 ОШБр / Фото из инстаграм-сториз

Что известно о ранении Виктора Розового