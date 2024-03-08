Участник и ведущий юмористического шоу "Лига смеха" Виктор Розовый рассказал о создании семьи в своем инстаграме. Он опубликовал новое фото в инстаграм-сториз.

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Виктор Розовый женился

Юморист впервые показал свою возлюбленную на совместной фотографии. Виктор Розовый позировал в черной вышиванке, а новоиспеченная жена выбрала для росписи классический серый костюм. Молодожены продемонстрировали на камеру новенькие серебряные кольца.

"Все", – лаконично подписал кадр Виктор Розовый. Известно, что ради свадьбы он взял 10-дневный отпуск со службы.



Виктор Розовый с женой / Фото из инстаграм-сториз

Что известно о Розовом и где он сейчас

Виктор Розовый запомнился украинцам как участник комедийной группы "Загорецкая Людмила Степановна", победившей в 3 сезоне "Лиги смеха". Впоследствии он вернулся на юмористическое шоу как ведущий спецсезона.

С начала полномасштабного вторжения Виктор Розовый присоединился в ряды ВСУ. Он пошел добровольцем в полк ССО "Азов", что сейчас известна как 3-я отдельная штурмовая бригада. Юморист участвовал в боях под Бахмутом и на Юге Украины, выполнял задачи от корректировки артиллерии до сопровождения групп.

В 2023 году Виктор Розовый дал несколько интервью, после чего вернулся к военному делу и перестал выходить на связь так часто, как раньше.