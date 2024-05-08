По мнению Лирника, "кварталовцы" не ассоциируют себя с Украиной. Более того, он уверен, что хоть актеры и перешли на соловьиный, они думают только о финансовой составляющей их работы.

К слову Целовался с коллегами: "Квартал 95" высмеял ровенского военкома, но попал в скандал

Как высказался Лирник о скандале с "Кварталом 95"

Писатель открыто осудил скандальное выступление "Квартала 95", который описывает ситуацию с поцелуями ровенского военкома. Саша не понимает, как можно подобное снимать и выпускать в эфир. К тому же он уверен, что за такое должно быть наказание.

Это страшное преступление против нас всех. Это не тот вариант, когда юмор поддерживает. Это вариант, когда обесценивает. И вот эти зрители благодарят аплодисментами, понятно, что им безразлично, кто над ними сидит. Эту часть война никак не обходит и не интересует. Они – уклонисты, и гордятся этим,

– отметил общественный деятель.

В то же время Лирник считает, что актеры "Квартала 95" не ассоциируют себя с Украиной и когда им "припечет", то они поедут за границу. Писатель добавил, что хоть они и перешли на украинский язык, все равно заботятся только о своем обогащении.

Также Саша заверил, что не знает как бороться с таким "креативом". Однако, он отметил, что точно не стоит высмеивать украинских военных.

У нас война, страна должна перейти на военные рельсы, по крайней мере хотя бы в информационной политике. Сейчас не то время, когда можно смеяться над военными. Я в "совке" вырос, помню многое. Ну над немцами смеялись, но чтобы своих высмеивать и обесценивать?

– поставил точку Лирник.

Что известно о последнем скандале "Квартала 95"