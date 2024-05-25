Буду очень сильно переживать, – Злата Огневич честно рассказала о страхе рожать детей

Певица Злата Огневич призналась, что очень хочет стать мамой. Также артистка заинтриговала планами по усыновлению ребенка. В то же время исполнительница поделилась, что имеет страх рожать детей.

Ранее артистка рассказывала, что хочет родить только от любимого человека. Впрочем, она добавила, что должна еще немного подождать перед принятием такого важного решения.

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Что говорит Огневич о материнстве

Артистка рассказала, что в течение длительного времени фокусировалась на построении музыкальной карьеры, не думая о планах по созданию семьи. Однако, сейчас Злата представляет себя мамой и выражает большое желание подарить жизнь ребенку.

Хочется очень сыночка. Вот я себя вижу мамой сына, я себя представляю мамой мальчика. Мне кажется, что я создана для того, чтобы родить парня и его воспитывать, потому что во мне есть эта и женская сторона, и такая сильная,

– призналась певица.

В то же время Огневич поделилась, что имеет страх рожать детей. Дело в том, что артистка потеряла брата, поэтому она боится, что ее ребенку надо будет столкнуться с жестокостью мира.

Я боюсь, что сын придет в этот мир и, когда-то мне позвонят и скажут: "Все"... Я думаю, что у меня есть такой страх перед тем, как рожать ребенка. Я не знаю, как его уберечь, честно. Я буду очень сильно переживать. Я боюсь рожать ребенка из-за того, что его может постигнуть ужасная судьба,

– рассказала исполнительница.

Также Злата отметила, что хотела бы взять ребенка из детского дома. Более того, артистка хочет и родить, и усыновить детей. Несмотря на страхи относительно судьбы своих будущих малышей, певица выразила готовность стать мамой.

Злата Огневич о материнстве: смотрите видео онлайн

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