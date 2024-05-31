После фотографий с обручальным кольцом: Злата Огневич неожиданно заговорила о материнстве

Злата Огневич рассказала об отношении к вопросам родителей относительно будущего материнства. Певица также призналась, свободно ли ее сердце.

Артистка недавно удивила поклонников фотографией, на которой было видно обручальное кольцо на безымянном пальце. Однако, исполнительница не подтвердила догадки фанатов относительно ее возможной помолвки.

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Злата поделилась, что в прошлом ее семья часто спрашивала о женихе и материнстве. Более того, сейчас Огневич уверена, что задавать такие вопросы – неуместно.

Впрочем, певица отметила, что у нее пока не получается держать баланс между карьерой и личной жизнью. Все равно музыке она уделяет больше внимания, чем любви.

Это мое личное дело, когда это все произойдет. Когда произойдет, тогда и произойдет. Такова жизнь. Кто-то выбирает путь артиста и положить все на алтарь сцены. Другой может держать золотую середину и гармонию в этом,

– рассказала Огневич.

К тому же артистка выразила желание встретить мужчину, с которым сможет построить семью и родить от него детей. В то же время Злата призналась, свободно ли ее сердце.

Мое сердце всегда немного влюблено: в музыку, в жизнь, еще в кого-то. Как же без вдохновения. Оно всегда должно быть в жизни,

– поделилась певица.

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