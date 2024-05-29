Злата Огневич неожиданно показалась с обручальным кольцом на безымянном пальце: фото ценного украшения

Певица Злата Огневич заинтриговала своих поклонников новым фото. На нем артистка показала свою правую руку, на которой виднеется обручальное кольцо.

Недавно исполнительница рассказала, что ей не хватает семейного счастья. К тому же певица жалеет о том, что все время уделяла карьере, не обращая внимания на мужчин вокруг себя.

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Злата опубликовала новый кадр, на котором можно заметить правую руку артистки. Впрочем, на безымянном пальце виднеется ценное кольцо, которое одевают обычно во время бракосочетания. В то же время на фоне появился букет белых пионов.

К тому же Огневич заинтриговала поклонников подписью к фото. Она рассказала о любви, которую сравнила с бриллиантами. Более того, исполнительница заговорила за кольцо, как за оберег. Однако, эти слова касаются новой песни Златы, которую скоро смогут услышать все.

Наша любовь как бриллианты, чувствуют все этот блеск. Поэтому теперь я ношу с собой на руке, как оберег,

– написала артистка.



Злата Огневич подогрела интерес к личной жизни / Скриншот из инстаграм-сторис

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