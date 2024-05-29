Как призналась исполнительница, парень недавно праздновал день рождения. Поэтому у семьи возник вопрос, в какой стране он его будет отмечать.

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Где находится сын Катамадзе

25 мая Николасу исполнилось 16 лет. Несмотря на то, что парень сейчас находится в Грузии, Нино предложила ему отметить день рождения в Украине вместе с ней. Впрочем, юноша отказался, поскольку не хочет организовывать громкие празднования в стране, где идет война.

Я ему предложила поехать в Украину и здесь праздновать. Я даже не думала, я просто подчеркнула, что мы будем рядом. Он сказал, что Украина воюет, поэтому ему некомфортно праздновать свой день рождения в Киеве. О подарке мы как-то договоримся. Он похож на меня и на папу,

– призналась Нино.



Нино Катамадзе и ее сын Николас / Скриншот из видео

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