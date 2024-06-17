Женя Галич заговорил о военных : "Иногда стоит дать отдохнуть"

Фронтмен группы O.Torvald Женя Галич сейчас служит в ВСУ. Он ответил, как гражданским надо относиться к военным.

К тому же певец резко высказался об уклонистах от мобилизации. По его мнению, эти люди предали себя и своих родных, чем нельзя гордиться.

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Галич поделился, что стоит очень осторожно общаться с военнослужащими. По словам Жени, люди, которые видели войну, не привыкли к постоянным опросам со стороны гражданских.

Артист подчеркнул, что надо относиться к защитникам с уважением.

Думаю, им иногда стоит дать просто отдохнуть. И уважение, конечно. Сейчас война, военное положение, поэтому военные – главные,

– отметил исполнитель.

Женя Галич об отношении к военнослужащим: смотрите видео онлайн

Ранее Женя рассказывал, что гражданские, которые не соблюдают законы, являются их нарушителями. Также певец уверен, что люди должны быть благодарны защитникам, которые присоединились к войску в 2014 и 2022 годах.

В то же время артист прокомментировал действия работников ТЦК, подчеркнув, что превышение их полномочий унижает каждого военнослужащего Украины.

Женя Галич в ВСУ: что известно