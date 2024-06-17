Мировые звезды активно приобщаются к поддержке Украины. Так, голливудский актер Вигго Мортенсен, известный по роли Арагорна во "Властелине колец", посетил кинофестиваль в Черновцах.

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В Лейпциге Род спел свою песню Rhythm Of My Heart. Этот хит в последнее время Стюарт посвящает украинской столице. Более того, он называет трек – песней войны.

Во время выступления британца на сцене появился желто-голубой флаг, а позже – портрет Президента Украины Владимира Зеленского. Род повернулся спиной к залу, но свой взгляд устремил на лицо украинского лидера, которому и пел этот хит.

Однако, зрителям не понравился такой жест Стюарта. Они начали недовольно выкрикивать, кричать и свистеть. Впрочем, Род продолжил выступать, будто ничего не произошло.

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