Екатерина Репяхова рассказала, что в один вечер на пляже она ушибла палец на ноге. Он отек, однако блогерша не придала этому значения.

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Уже потом сын Екатерины случайно упал с тяжелого стула, а тот стул "приземлился" именно на травмированный палец. По словам Репяховой, боль была невыносимой.

Все никак не могу прийти в себя. Меня тошнит и кружится в голове. Вчера я почувствовала адреналин... Это просто адская боль, вы бы видели, как я орала. Вчера у меня болела нога до колена. Очень-очень сильно. Сегодня перенесла консультации,

– рассказала звездная супруга.



Екатерина Репяхова травмировала ногу / Фото из инстаграм-сториз

Напомним, сейчас жена Виктора Павлика вместе с мамой и сыном отдыхает в Израиле. Там проживает ее сестра с детьми.