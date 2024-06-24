Блогер Екатерина Репяхова отправилась в отпуск за границу без мужа, Виктора Павлика. Вместе с ней на отдых отправился сын и мама.

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Жена Виктора Павлика рассказала, что она приехала в Израиль, где живет ее сестра. Родные были очень рады видеть друг друга.

Мы приехали в Израиль к моей родной сестре. Она живет в Израиле 10 лет. У сестры трое деток: Лиза, Габи и Йося,

– поделилась Екатерина Репяхова.

Жена Виктора Павлика в отпуске: видео

Екатерина Репяхова рассказала, как прошел перелет для нее и 3-летнего Миши. Она поделилась, что сын вел себя как взрослый, с ним не возникло никаких проблем. Сейчас общение со старшими братом и сестрой идет мальчику на пользу.

"Буквально за 3 дня общения со старшими сестричкой и братиком я заметила у сына скачок роста. Новые слова, новое поведение, лучшее понимание обращенной речи. Михасик очень тянется за старшими", – заметила блогерша.

Екатерина Репяхова с сыном на отдыхе / Фото из инстаграм-сториз

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