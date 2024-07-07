Илона Гвоздева не болела ветрянкой в детстве. Поэтому заболевание внезапно застало ее уже во взрослом возрасте.

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Я заболела ветрянкой. И скажу вам, в возрасте 35 лет эта болезнь переносится очень непросто, а порой хочется вылезти на потолок от боли, зуда и вынужденной изоляции,

– призналась танцовщица.

Хореограф добавила, что последние три месяца в ее жизни были очень непростыми: болезнь детей, авария, срывы по работе и различные трудности. Поэтому она считает, что заболела не случайно. Илона Гвоздева предполагает, что так тело дает ей сигнал остановиться, переосмыслить свои ценности и двигаться дальше.



Илона Гвоздева / Фото из инстаграма Илоны Гвоздевой

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