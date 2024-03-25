Блогер Анита Соловей рассказала, что 20 февраля она записывала обучающий вебинар. В этот день она могла умереть: во время рассказа у нее случился ишемический инсульт.

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Что произошло с Анитой Соловей

Во время вебинара у меня случился ишемический инсульт. Прямо в процессе, когда я снимала, я не нервничала, я не была уставшая. Мы сейчас до конца еще не знаем причины. Я жду еще на несколько генетических исследований. Сейчас есть статистика, что инсульт молодеет. Среди моих родственников ни у кого его не было, ну, и я тотально здоровый человек, что и пугает,

– отметила блогерша.

Девушка добавила, что не пьет алкоголь и не курит. Благодаря тому, что она заботилась о своем здоровье, последствия инсульта некритичны.

"У меня исчезла часть зрения. То есть с правой стороны я почти ничего не вижу, часть есть. Но у меня функционирует вся моя правая сторона – нога, рука, тело, лицо. Хотя при инсульте бывает такое, что оно не функционирует", – добавила Анита.



Анита Соловей / Фото из инстаграм-сториз

Блогерша возвращается в сети через месяц после инсульта

Врачи советуют девушке вернуться к работе. Она не может на все сто продолжать свой блог, в частности из-за плохого зрения. Однако не готова терять свои страницы на ютубе и инстаграме. К тому же по интересному стечению обстоятельств, Анита должна была открыть сбор для детей с нарушением зрения.

"Есть большой риск депрессии из-за того, что очень изменилась жизнь, и эти осознания могут накрывать, плюс есть поражение мозга. Мне сказали возвращаться к работе, наделять свою жизнь смыслами, потому что это очень важно. Во-вторых, это тренирует мозг. Я долго решалась, потому что это не легко. Я не могу делать сториз, как раньше, потому что я не вижу так хорошо, как раньше. Мне иногда трудно сфокусироваться, но я решила, что возвращаюсь", – заметила Анита Соловей.

Есть шансы, что к Аните Соловей вернется зрение. Оно может восстановиться через полгода – год. Поэтому девушка заручилась поддержкой подписчиков, благодаря которой готова в дальнейшем продолжать вести блог.