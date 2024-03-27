Танцовщица уже давно чувствовала, что надо было сбавить бешеный темп работы. Сейчас у нее просто нет выбора, чтобы этого не сделать.
К слову Прекрасный человек, – Шоптенко призналась, общалась ли с экс-супругом Дикусаром, который в ВСУ
Что произошло с Аленой Шоптенко
Артистка рассказала, что из-за несчастного случая у нее порвались две связки коленного сустава из четырех. Женщину ждет операция через несколько дней, после которой реабилитация продлится 2 месяца. Более того, по ощущениям хореографини, у нее никогда не было похожих травм.
Я не буду говорить, насколько для меня важны ноги и какие у меня сейчас ощущения, таких травм у меня не было никогда. Однако внутри есть уверенность, что через некоторое время все будет, как раньше, потому что я, как минимум, сделаю для этого все возможное,
– заверила женщина.
Следующие 2 месяца Елена не будет проводить занятия и мастер-классы по танцам из-за послеоперационной реабилитации. Однако, Шоптенко воспринимает ситуацию, как "возможность сделать то, на что никогда не хватало времени".
И очередной раз убеждаюсь, что самое ценное – это здоровье и люди. Я бесконечно благодарна близким и друзьям за поддержку, даже просто слова способны лечить,
– написала Елена.
В конце Елена также отметила, что "слушать себя и свое тело – это навык, который желательно приобрести как можно раньше, иначе бить будет по самому больному".
Кто еще из украинских звезд рассказал о проблемах со здоровьем
- Надя Дорофеева откровенным снимком привлекла внимание к важности проверять свое здоровье. Она призналась, что имеет проблемы с гормонами. Звезда раньше не осознавала, что они так сильно могут влиять на состояние здоровья.
- Украинская блогерша Анита Соловей недавно перенесла инсульт и частично потеряла зрение. Девушка до этого не сталкивалась с проблемами со здоровьем, постоянно проверялась и не имела вредных привычек. Анита до сих пор не знает что послужило причиной инсульта.
- Иванна, жена Романа Сасанчина, сообщила о проблемы с половым здоровьем. Девушка подозревает об образовании кисты в ее организме. В то же время Иванна испытывает острую сильную боль в ногах, что не дает ей нормально сидеть и лежать.