Наконец-то известно: жена Виктора Павлика назвала диагноз сына
Источник:Екатерина Репяхова
Блогер Екатерина Репяхова открыто говорила об откате развития у ее сына Миши. Но она вместе с Виктором Павликом продолжала работать над здоровьем малыша. На днях звездной семье стал известен точный диагноз мальчика.
Жена украинского певца Виктора Павлика поделилась новостями о здоровье сына в инстаграм-сториз. Недавно семья вернулась в Киев, где продолжит заниматься развитием Миши.
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Екатерина Репяхова назвала диагноз сына
Врачи диагностировали 2-летнему Михасику диспраксию. Это неврологическое расстройство, заключающееся в нарушении координации движения. Детям с этим диагнозом сложно контролировать свои движения тела, выполнять точные движения, держать равновесие и ориентироваться в пространстве.
Наконец мы знаем четкий диагноз сына. Диспраксия. Работаем, верим! Только вперед,
– сообщила Екатерина Репяхова.
Екатерина Репяхова о сыне / Фото из инстаграм-сториз
Жена Виктора Павлика подчеркнула, что продолжит работать над развитием сына. Миша посещает занятия по нейрокоррекции, а также будет ходить к логопеду.
Что раньше говорила жена Павлика
- Екатерина Репяхова рассказывала, что сыну диагностировали задержку речи. Виктор Павлик объяснял, что Михась слышит и понимает других, но не реагирует. Кроме того, у малыша обнаружили косолапость. Откат в развитии произошел после болезни, которой мальчик заболел в 1,5 года.
- Звездная семья прошла немалый путь диагностики и коррекции. Уже заметны успехи. Сын Виктора и Екатерины повторяет звуки, говорит некоторые слова и лучше реагирует на обращение.
- Блогерша делится своим путем на личной странице, чтобы поддержать тех, у кого сложилась подобная ситуация. Однако часто она подвергается хейту и получает в свою сторону негативные комментарии.