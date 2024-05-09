Наконец-то известно: жена Виктора Павлика назвала диагноз сына

Блогер Екатерина Репяхова открыто говорила об откате развития у ее сына Миши. Но она вместе с Виктором Павликом продолжала работать над здоровьем малыша. На днях звездной семье стал известен точный диагноз мальчика.

Жена украинского певца Виктора Павлика поделилась новостями о здоровье сына в инстаграм-сториз. Недавно семья вернулась в Киев, где продолжит заниматься развитием Миши.

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Екатерина Репяхова назвала диагноз сына

Врачи диагностировали 2-летнему Михасику диспраксию. Это неврологическое расстройство, заключающееся в нарушении координации движения. Детям с этим диагнозом сложно контролировать свои движения тела, выполнять точные движения, держать равновесие и ориентироваться в пространстве.

Наконец мы знаем четкий диагноз сына. Диспраксия. Работаем, верим! Только вперед,

– сообщила Екатерина Репяхова.



Екатерина Репяхова о сыне / Фото из инстаграм-сториз

Жена Виктора Павлика подчеркнула, что продолжит работать над развитием сына. Миша посещает занятия по нейрокоррекции, а также будет ходить к логопеду.

Что раньше говорила жена Павлика