Так, на фотографии можно увидеть, как выглядит единственная дочь артиста. Также в кадре появился ее любимый, бизнесмен Андрей Ищенко, с которым Диана находится в отношениях уже долгий период и даже планирует выйти за него замуж.

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Как выглядит Диана Зиброва и ее жених

На публичное мероприятие девушка надела черный наряд. Из аксессуаров она добавила брошь в виде белой розы и черную сумку. В то же время ее избранник Андрей предстал в нежно-голубом брючном костюме и белой футболке.

Отметим, что сам народный артист позировал на фотографии в черном пиджаке с золотистыми пайетками, в черных брюках и рубашке в тон.



Павел Зибров с дочерью и ее женихом / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о дочери Павла Зиброва

Недавно Диане исполнилось 27 лет. С праздником девушку трогательно поздравил звездный папа.

Ты стала моим лучшим помощником в творчестве, настоящим профессионалом своего дела! Я горжусь тобой и радуюсь твоим успехам,

– написал тогда исполнитель.

Дочь Зиброва – выпускница Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Сейчас она работает PR-специалистом у отца.

"У нее – семь специальностей. Она и визажистка, и соцсети ведет. Молодец, работает 24 часа в сутки. Так, как она отдается отцу и нашему делу, не отдастся никто. Она получает зарплату у папы. Все по-честному", – отмечал ранее певец.