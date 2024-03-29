На днях Екатерина Репяхова предупреждала поклонников, что готовится к операции. Виктор Павлик отвозил ее на обследование.

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Екатерине Репяховой сделали операцию

Уже сегодня, 29 марта, жена Виктора Павлика перенесла операцию. Она показалась в больнице, где имела улыбающийся и счастливый вид. Екатерина продемонстрировала, как выглядит ее палата, где она готовится к хирургическому вмешательству.

Так выглядит человек, у которого операция через час. Я просто счастлива, вот и все,

– поделилась Репяхова.

Екатерина Репяхова в больнице: видео

Звездная жена до сих пор не рассказывает поклонникам, для чего именно ей понадобилась операция. Возможно, она решилась на изменения во внешности. Сейчас Екатерина еще не выходила на связь после хирургического вмешательства.

Какие изменения в себе сделала Екатерина Репяхова

В марте прошлого года Екатерина Репяхова решилась на ринопластику. Хотя Виктор Павлик был против операции, блогерша решила изменить внешность. Ринопластика стоила ей 3520 евро, а септопластика (выравнивание перегородки носа) – 1100 евро.

Также звездная жена прибегала к инъекциям красоты. Она впервые уколола ботокс в зону лба межбровья и вокруг глаз в ноябре прошлого года.

Ранее Екатерина Репяхова признавалась, что хочет сделать маммопластику. Она рассказывала, что не планирует делать грудь больше – лишь хочет, чтобы они стали одинаковыми. Но ее останавливало то, что после операции нужно не беременеть год.