Екатерина Репяхова не скрывает, что прибегала к коррекции своей внешности. Итак, 29-летняя блогерша сделала ринопластику и липофилинг и на этом не планирует останавливаться. Девушка хочет избавиться от "второго подбородка", а еще решилась на маммопластику. Впрочем, делать грудь Репяхова будет только после рождения второго ребенка.
К слову Повелась на деньги: жена Виктора Павлика ответила на упреки хейтеров относительно замужества
Как выглядела Екатерина Репяхова до замужества
А недавно в сети Екатерина показала, как выглядела до всех манипуляций. Блогерша опубликовала архивное фото из паспорта. В кадре едва узнать жену Виктора Павлика. Предположительно, снимок был сделан много лет назад.
На фото Репяхова позирует с длинными темными волосами, в красном пиджаке и белой рубашке.
"Кто этот человек", – В шутку прокомментировала снимок блогерша.
Екатерина Репяхова до популярности / фото из инстаграма блогера
Чем занимается Екатерина Репяхова
- Екатерина Репяхова много лет работала концертным директором известных украинских звезд. В том числе и у своего будущего мужа Виктора Павлика.
- Сейчас блогерша активно развивает свой инстаграм, за которым следят 209 тысяч юзеров. Наибольший доход ей приносят именно рекламные интеграции. В месяц Репяхова может заработать более 7 тысяч долларов.