Екатерина Репяхова не скрывает, что прибегала к коррекции своей внешности. Итак, 29-летняя блогерша сделала ринопластику и липофилинг и на этом не планирует останавливаться. Девушка хочет избавиться от "второго подбородка", а еще решилась на маммопластику. Впрочем, делать грудь Репяхова будет только после рождения второго ребенка.

К слову Повелась на деньги: жена Виктора Павлика ответила на упреки хейтеров относительно замужества

Как выглядела Екатерина Репяхова до замужества

А недавно в сети Екатерина показала, как выглядела до всех манипуляций. Блогерша опубликовала архивное фото из паспорта. В кадре едва узнать жену Виктора Павлика. Предположительно, снимок был сделан много лет назад.

На фото Репяхова позирует с длинными темными волосами, в красном пиджаке и белой рубашке.

"Кто этот человек", – В шутку прокомментировала снимок блогерша.

Екатерина Репяхова до популярности / фото из инстаграма блогера

Чем занимается Екатерина Репяхова