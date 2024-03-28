Екатерина Репяхова открыта перед своими подписчиками и всегда рассказывает о важных событиях. На этот раз она сообщила фанатам, что ее ждет операция.
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Екатерина Репяхова перенесет операцию
Виктор Павлик отвез жену на обследование за два дня до хирургического вмешательства. 29-летняя блогерша прошла флюорографию.
Муж везет меня на флюорографию. Операция менее чем за два дня,
– рассказала Екатерина Репяхова.
Екатерина Репяхова готовится к операции / Фото из инстаграм-сториз
Сейчас звездная жена не стала уточнять, почему ей нужно перенести операцию. Ранее блогерша жаловалась на боль в плече, которая беспокоила ее полгода. Тогда врач посоветовал ей кинезиотерапию – вид тренировок, предусматривающий работу с реабилитологом.
Виктор Павлик вместо этого отказался от операции
- Летом прошлого года Виктор Павлик проходил обследование сердца и узнал, что ходит под риском внезапной смерти. Певцу пришлось отказаться от бани, которую он посещал каждую неделю.
- Впоследствии оказалось, что Виктор Павлик родился с пороком сердца: один из его клапанов с возрастом вышел из строя. Поэтому его нужно заменить искусственным. Операцию запланировали на осень.
- Несмотря на это артист отказался от хирургического вмешательства, хотя его жена Екатерина другого мнения. Павлик чувствует себя здоровым и думает, что проживет долго без искусственного клапана.