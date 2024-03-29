Днями Катерина Репяхова попереджала шанувальників, що готується до операції. Віктор Павлік відвозив її на обстеження.

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Катерині Репяховій зробили операцію

Вже сьогодні, 29 березня, дружина Віктора Павліка перенесла операцію. Вона показалася у лікарні, де мала усміхнений та щасливий вигляд. Катерина продемонструвала, який вигляд має її палата, де вона готується до хірургічного втручання.

Такий вигляд має людина, в якої операція за годину. Я просто щаслива, от і все,

– поділилася Репяхова.

Катерина Репяхова у лікарні: відео

Зіркова дружина досі не розповідає шанувальникам, для чого саме їй знадобилася операція. Можливо, вона наважилась на зміни у зовнішності. Наразі Катерина ще не виходила на зв'язок після хірургічного втручання.

Які зміни у собі зробила Катерина Репяхова

У березні минулого року Катерина Репяхова наважилася на ринопластику. Хоч Віктор Павлік був проти операції, блогерка вирішила змінити зовнішність. Ринопластика коштувала їй 3520 євро, а септопластика (вирівнювання перегородки носа) – 1100 євро.

Також зіркова дружина вдавалася до ін'єкцій краси. Вона вперше вколола ботокс у зону чола міжбрів'я і довкола очей у листопаді минулого року.

Раніше Катерина Репяхова зізнавалась, що хоче зробити мамопластику. Вона розповідала, що не планує робити груди більшими – лиш хоче, щоб вони стали однаковими. Але її зупиняло те, що після операції потрібно не вагітніти рік.