Проигнорировала премию: команда Klavdia Petrivna призналась, почему певица не появилась на YUNA

Отгремела ежегодная церемония объявления лауреатов Национальной музыкальной премии YUNA-2024. По ее результатам, победу в одной из номинации одержала загадочная Klavdia Petrivna. Впрочем, артистка не появилась на моменте вручения наград.

Лауреатами премии YUNA-2024 стали 10 исполнителей. Все певцы получили свои награды, кроме Klavdia Petrivna.

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Почему Klavdia Petrivna не появилась на YUNA-2024

Известная украинская артистка Klavdia Petrivna победила в номинации "Открытие года" премии YUNA. Однако, певица не появилась на моменте вручения наград.

Впрочем, команда исполнительницы уже высказалась по поводу игнорирования артистки церемонии награждения. Представители Klavdia Petrivna отметили, что к появлению в таких премиях надо подходить очень осторожно.

В непрозрачное море нырять следует очень осторожно. А если есть возможность, лучше вообще этого не делать,

– призналась команда артистки.

Кто победил на YUNA-2024

В этом году на получение престижных статуэток претендовали 29 исполнителей. Впрочем, лауреатами стали только 10 певцов.

Лучший альбом – Jamala – Qirim

Лучшая рок-группа – "Антитела"

Лучший дуэт – Злата Огневич и Shumei – "Буревіями"

Специальная награда за благотворительный тур – KOZAK SYSTEM

Лучший видеоклип – "Антитела" – "Фортеця Бахмут"

Лучшая исполнительница – KOLA

Лучший исполнитель – Артем Пивоваров

Лучшая песня – Антитела – "Фортеця Бахмут"

Специальная награда за благотворительность – "Друга ріка"

Открытие года – Klavdia Petrivna

Лучшая поп-группа – Latexfauna

Анна Заклецкая была ведущей торжественного события YUNA 2024. Она с волнением называла имена тех, кто вошел в историю музыкальной индустрии.