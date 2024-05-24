Ведущей торжественного события YUNA 2024 была Анна Заклецкая. Она с волнением называла имена тех, кто вошел в историю отечественной музыкальной индустрии. Так, лауреатами YUNA-2024 стали 10 исполнителей в 11 категориях.
Не пропустите На Варшавском шоссе в Киеве: известного украинского телеведущего остановили работники ТЦК
Кто победил на YUNA-2024
- Лучший альбом – Jamala - Qirim
- Лучшая рок-группа – "Антитела"
- Лучший дуэт – Злата Огневич и Shumei – "Буревіями"
- Специальная награда за благотворительный тур – KOZAK SYSTEM
- Лучший видеоклип – "Антитела" – "Фортеця Бахмут"
- Лучшая исполнительница – KOLA
- Лучший исполнитель – Артем Пивоваров
- Лучшая песня – "Антитела" – "Фортеця Бахмут"
- Специальная награда за благотворительность – "Друга ріка"
- Открытие года – Klavdia Petrivna
- Лучшая поп-группа – Latexfauna
Интересно, что награды лауреатам вручали блогеры Даша Квиткова, Николас Карма, Александр Волошин, Людмила Луцук, режиссер Евгений Синельников, телеведущая Маричка Падалко, интервьюер Рамина Эсхаказй, ветеран российско-украинской войны Александр Терен и лидер группы KARTA SVITU Иван Марунич.
Что известно о YUNA-2023
- В том году из-за военного положения организаторы решили отказаться от традиционных номинаций и выбрать лауреатов под единым лозунгом "Песни несокрушимой Украины".
- Победителей премии отобрали среди 100 новых треков украинских исполнителей, которые получили наибольшее количество ротаций на радио в период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.
- Среди них – группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ с песней "24/02", Антитела и Ed Sheeran с треком "2step", Океан Эльзы с композицией "Город Марии", SHUMEI и его трек "Возле тополи", KARTA SVITU с песней "Пес Патрон", KOLA с "У сердца" и многие другие.
- Ведущими церемонии стали Владимир Остапчук, Павел Шилько, Мохаммад Захур и Виталий Башкатов, а специальной гостьей мероприятия была певица Камалия.