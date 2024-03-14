Сергей Жадан показал архивное фото времен своей молодости: "Такой мальчишка"

Украинский писатель Сергей Жадан поделился старым снимком со своим другом, поэтом Юрием Андруховичем. Подписчики отметили, что на фото едва узнать звезду современной литературы.

Таким теплым фото Жадан поздравил Андруховича с днем рождения. В комментариях, кстати, 49-летний Сергей признался, что любит друга за искренность, лиричность, бурлескность и глубокую самоиронию.

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Как выглядел Сергей Жадан в начале карьеры

13 марта 2024 года Юрию Андрухову исполнилось 64 года. В честь праздника Жадан показал их архивный снимок. В кадре молодой Сергей позирует без бороды, в кепке, футболке, рубашке и куртке цвета хаки. Рядом стоит и Андрухович.

Под постом фолловеры отметили, что писателя не узнать: мол, на фото он "такой мальчишка".

В поздравлении Жадан поделился также интересным советом, который в свое время дал ему Юрий.

В свое время Юрий Игоревич Андрухович научил меня мудрости: "Никогда не жуй на похмелье мятную жвачку. Лучше уж какую-нибудь фруктовую. Мята лишь усиливает запах алкоголя. Люди будут понимать, что ты не просто пьяница, но и никчемное неискреннее создание, которое своего пьянства стыдится". На этом и стою,

- вспомнил писатель.

Сергей Жадан и Юрий Андрухович в молодости / фото из инстаграма писателя

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