По словам Кристины Соловий, их разрыв с Сергеем Жаданом был настолько болезненным, что она до сих пор принимает антидепрессанты.

К слову Он делает меня счастливой, – Соловий о новом возлюбленном, с которым изменила Жадану

Реакция Сергея Жадана на разрыв с Кристиной Соловий

В ответ Жадан решил тоже не молчать. В сети писатель отреагировал на один из мемов об их истории любви.

На картинке, которую распространил Сергей, курит мужчина, а рядом размещена надпись: "Жадан: разводится с женой, чтобы быть с Соловий. Соловий: влюбляется в другого".

Однако реакция самого Сергея оказалась довольно резкой. В комментариях он сухо добавил: "Что это за х**ня?".

Реакция Сергея Жадана на новости о разрыве с Кристиной Соловий / Фото со страницы Х писателя

Как начинался роман Сергея Жадана и Кристины Соловий