По словам Кристины Соловий, их разрыв с Сергеем Жаданом был настолько болезненным, что она до сих пор принимает антидепрессанты.
К слову Он делает меня счастливой, – Соловий о новом возлюбленном, с которым изменила Жадану
Реакция Сергея Жадана на разрыв с Кристиной Соловий
В ответ Жадан решил тоже не молчать. В сети писатель отреагировал на один из мемов об их истории любви.
На картинке, которую распространил Сергей, курит мужчина, а рядом размещена надпись: "Жадан: разводится с женой, чтобы быть с Соловий. Соловий: влюбляется в другого".
Однако реакция самого Сергея оказалась довольно резкой. В комментариях он сухо добавил: "Что это за х**ня?".
Реакция Сергея Жадана на новости о разрыве с Кристиной Соловий / Фото со страницы Х писателя
Как начинался роман Сергея Жадана и Кристины Соловий
- Роман Сергея Жадана и Кристины Соловий начался 23 февраля 2022 года после того, как певица сходила на интервью к писателю.
- Инициировал отношения сам Жадан. Он пригласил Кристину выпить, так и завязалось их общение.
- На тот момент Сергей был женат, а Кристина встречалась с другим. Однако их чувства оказались сильнее, поэтому они решили расстаться с партнерами.
- Как объяснила певица, она не смогла полюбить Жадана так же сильно, как он ее, влюбилась в другого.
- Сейчас артистка находится в новых отношениях с мужчиной, который старше ее на 11 лет. Однако рассекречивать его пока не хочет.
- По словам Соловий, сейчас между ней и Жаданом нормальные отношения. Впрочем, девушка не скрывает, что разрыв был болезненным и она сейчас принимает антидепрессанты.