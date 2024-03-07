До недавнего времени пара Владимира Остапчука и Екатерины Полтавской неоднозначно намекала, что они поженились. Впрочем, официально этого не подтверждали. Именно поэтому фолловеры не могли понять: влюбленные хайпуют на теме свадьбы или действительно оберегают свою личную жизнь.
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Екатерина Полтавская и Владимир Остапчук поженились
Все точки над "і" расставила сама Полтавская. 23-летняя девушка опубликовала в инстаграме фото, где видно их с ведущим обручальные кольца. В кадре пара нежно держится за руки.
Фото свадебных колец Владимира Остапчука и Екатерины Полтавской / фото из инстаграма блогера
К этому моменту 39-летний Владимир, за спиной которого уже есть два брака (с Еленой Войченко и Кристиной Остапчук, – прим. ред.), тщательно скрывал свою правую руку на снимках. А на светских мероприятиях появлялся без обручального кольца.
Сама же Полтавская постоянно демонстрировала в сети роскошное кольцо французского ювелирного дома Cartier за 2 000 долларов и подшучивала над СМИ, которые писали о ней, как о "сожительнице" Остапчука. И, судя по фото, пара действительно официально узаконила свои отношения. Однако когда это произошло – пока неизвестно.
Что известно об отношениях Екатерины Полтавской и Владимира Остапчука
- Пара познакомилась в инстаграме во время полномасштабного вторжения, когда Екатерина помогала Владимиру разблокировать ему соцстраницу. По словам Полтавской, Остапчук долго уговаривал пойти ее на свидание, но она отказывала. В конце концов, согласившись, влюбленные таки встретились, проговорив 4 часа. Уже на следующий день они съехались.
- Екатерина и Владимир начали встречаться 4 октября 2022 года – в день когда Владимир официально развелся со своей второй женой Кристиной Остапчук.
- Когда Полтавская и Остапчук обручились – не понятно. Однако они отмечают, что 22 февраля – для них особая дата. Поэтому, возможно, именно в этот день пара узаконила свои отношения.