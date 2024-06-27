Как же за*бало, – Остапчук возмущен скандалом, вызванным словами Байды
Источник:Владимир Остапчук
Скандал вокруг Владимира Остапчука набирает новые обороты. Ведущий решил подтвердить свои визиты в ТЦК в течение последнего месяца.
В то же время певец Виктор Байда, который обвинил шоумена в избежании мобилизации, отрицает каждое его слово. К тому же Владимир рассекретил детали разговора с артистом.
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Остапчук опубликовал несколько скриншотов, на которых показал даты посещения Шевченковского и Подольского ТЦК – 23 мая, 15 июня, 19 июня, 20 июня. Мужчина еще раз напомнил, что пытался много раз стать на воинский учет снова, однако из-за постоянного перенаправления между центрами комплектация, дело затянулось. Также Владимир показал фото, сделанное 20 июня, где представлен перечень документов, который он должен предоставить работникам ТЦК.
Владимир Остапчук показал перечень документов / Скриншот из инстаграм-сторис
Впоследствии ведущий сообщил, что сейчас направляется снова в Подольский центр комплектования, чтобы сделать снимок заявления на постановку на учет и доказательство, которое подтвердит дату начала прохождения ВВК – 25 июня.
В то же время он раскрыл подробности личного разговора с Байдой. По словам Остапчука, Виктор получил несколько повесток, но пытался избежать мобилизации.
Остапчук раскрыл личный разговор с Байдой / Скриншот из инстаграм-сторис
Как заверил Владимир, ему уже надоело оправдываться за собственные действия. Все доказательства он уже продемонстрировал, поэтому скрывать нечего.
"Как же за*бало, что сейчас любой тип может написать сообщение с нулем доказательств на любую тему, а я должен оправдываться", – поделился Остапчук.
Владимир Остапчук о скандале с Байдой / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о скандале между Остапчуком и Байдой
- 19 июня, Виктор и Владимир встретились в одной из поликлиник Киева. Лидер Our Atlantic отметил, что шоумен был единственным, кого сопровождали полицейские. По словам артиста, Остапчук проходил ВЛК вне очереди. Впоследствии Владимира повезли в Шевченковский ТЦК.
- Далее, как отметил Байда, в 23:00 все, кроме телеведущего, сидели в автобусе, ожидая когда их отвезут в распределительный пункт на ДВРЗ. Однако, у другого парня он узнал, что Остапчук получил отсрочку от мобилизации из-за звонка другу, который работает в Верховной Раде.
- Владимир отреагировал на слова Виктора, заверив, что пытался повторно стать на воинский учет. К тому же в полицию он обратился, поскольку хотел узнать, что делать дальше, потому что срок взятия на воинский учет уже истекал.