Как же за*бало, – Остапчук возмущен скандалом, вызванным словами Байды

Скандал вокруг Владимира Остапчука набирает новые обороты. Ведущий решил подтвердить свои визиты в ТЦК в течение последнего месяца.

В то же время певец Виктор Байда, который обвинил шоумена в избежании мобилизации, отрицает каждое его слово. К тому же Владимир рассекретил детали разговора с артистом.

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Остапчук опубликовал несколько скриншотов, на которых показал даты посещения Шевченковского и Подольского ТЦК – 23 мая, 15 июня, 19 июня, 20 июня. Мужчина еще раз напомнил, что пытался много раз стать на воинский учет снова, однако из-за постоянного перенаправления между центрами комплектация, дело затянулось. Также Владимир показал фото, сделанное 20 июня, где представлен перечень документов, который он должен предоставить работникам ТЦК.



Владимир Остапчук показал перечень документов / Скриншот из инстаграм-сторис

Впоследствии ведущий сообщил, что сейчас направляется снова в Подольский центр комплектования, чтобы сделать снимок заявления на постановку на учет и доказательство, которое подтвердит дату начала прохождения ВВК – 25 июня.

В то же время он раскрыл подробности личного разговора с Байдой. По словам Остапчука, Виктор получил несколько повесток, но пытался избежать мобилизации.



Остапчук раскрыл личный разговор с Байдой / Скриншот из инстаграм-сторис

Как заверил Владимир, ему уже надоело оправдываться за собственные действия. Все доказательства он уже продемонстрировал, поэтому скрывать нечего.

"Как же за*бало, что сейчас любой тип может написать сообщение с нулем доказательств на любую тему, а я должен оправдываться", – поделился Остапчук.



Владимир Остапчук о скандале с Байдой / Скриншот из инстаграм-сторис

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