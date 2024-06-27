В то же время певец Виктор Байда, который обвинил шоумена в избежании мобилизации, отрицает каждое его слово. К тому же Владимир рассекретил детали разговора с артистом.

Интересно Я выполнил все, – Остапчук ответил на упреки о его избежании мобилизации

Остапчук опубликовал несколько скриншотов, на которых показал даты посещения Шевченковского и Подольского ТЦК – 23 мая, 15 июня, 19 июня, 20 июня. Мужчина еще раз напомнил, что пытался много раз стать на воинский учет снова, однако из-за постоянного перенаправления между центрами комплектация, дело затянулось. Также Владимир показал фото, сделанное 20 июня, где представлен перечень документов, который он должен предоставить работникам ТЦК.

Владимир Остапчук показал перечень документов
Владимир Остапчук показал перечень документов / Скриншот из инстаграм-сторис

Впоследствии ведущий сообщил, что сейчас направляется снова в Подольский центр комплектования, чтобы сделать снимок заявления на постановку на учет и доказательство, которое подтвердит дату начала прохождения ВВК – 25 июня.

В то же время он раскрыл подробности личного разговора с Байдой. По словам Остапчука, Виктор получил несколько повесток, но пытался избежать мобилизации.

Остапчук раскрыл личный разговор с Байдой
Остапчук раскрыл личный разговор с Байдой / Скриншот из инстаграм-сторис

Как заверил Владимир, ему уже надоело оправдываться за собственные действия. Все доказательства он уже продемонстрировал, поэтому скрывать нечего.

"Как же за*бало, что сейчас любой тип может написать сообщение с нулем доказательств на любую тему, а я должен оправдываться", – поделился Остапчук.

Владимир Остапчук о скандале с Байдой
Владимир Остапчук о скандале с Байдой / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о скандале между Остапчуком и Байдой

  • 19 июня, Виктор и Владимир встретились в одной из поликлиник Киева. Лидер Our Atlantic отметил, что шоумен был единственным, кого сопровождали полицейские. По словам артиста, Остапчук проходил ВЛК вне очереди. Впоследствии Владимира повезли в Шевченковский ТЦК.
  • Далее, как отметил Байда, в 23:00 все, кроме телеведущего, сидели в автобусе, ожидая когда их отвезут в распределительный пункт на ДВРЗ. Однако, у другого парня он узнал, что Остапчук получил отсрочку от мобилизации из-за звонка другу, который работает в Верховной Раде.
  • Владимир отреагировал на слова Виктора, заверив, что пытался повторно стать на воинский учет. К тому же в полицию он обратился, поскольку хотел узнать, что делать дальше, потому что срок взятия на воинский учет уже истекал.